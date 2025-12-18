Dachstuhlbrand in der Selbecke

Kurz nach Mitternacht zogen dichte Rauchschwaden durch die Selbecke. Ein Dachstuhl über drei zusammenhängenden Gebäuden brannte in voller Ausdehnung.

Nach Polizeiinformationen brannte zunächst ein Baum neben einem der Wohnhäuser. Von dort aus sprang das Feuer auf ein Gebäude über.

Nicht nur das Ausmaß des Feuers war ein Problem, sondern auch die Versorgung mit Löschwasser. Das musste über Schlauchleitungen von der Selbecker Straße aus zur Höhe geleitet werden. Verletzt wurde niemand.

Was den Baum in Brand gesetzt hatte, ist unklar. Der Verdacht auf Feuerwerk liegt nahe. Die Brandermittler der Polizei konnten den Brandort bislang noch nicht betreten. Der Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden.