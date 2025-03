Dahmens Serie beim 1:1 des FC Augsburgs zu Ende

Sinsheim (dpa) - Der FC Augsburg bleibt als einzige Mannschaft in der Bundesliga-Rückrunde ungeschlagen - die Serie von Torhüter Finn Dahmen ist allerdings beendet. Das nun seit elf Partien ungeschlagene Team von Trainer Jess Thorup kam am 27. Spieltag zu einem 1:1 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim. Dahmen musste nach 683 Minuten ohne Gegentor einen Handelfmeter von Andrej Kramaric zum 1:1 (71. Minute) hinnehmen.

Joker Samuel Essende hatte die Fuggerstädter in der 46. Minute in Führung gebracht. Augsburg darf weiter von einer Europacup-Teilnahme träumen - während die lange harmlosen Kraichgauer wieder einmal einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpassten.

Hoffenheim kann zu Hause einfach nicht mehr gewinnen

Vor 21.427 Zuschauer in Sinsheim gelang Hoffenheim auch im achten Heimspiel in Serie kein Sieg - der letzte stammt vom Amtsantritt von Trainer Christian Ilzer beim 4:3 gegen RB Leipzig Ende November.

Die Gastgeber kamen nur schwer in die Partie gegen ein sicher stehendes FCA-Team. Nach vorn mangelte es an Tempo und Überraschungsmomenten. Abwehrchef Leo Østigård hatte oft schon beim Spielaufbau Mühe, einen freien Mann zu finden. Nach 25 Minuten köpfte Startelf-Debütant Bazoumana Touré immerhin an den Pfosten.

Die Augsburger traten von Anfang an selbstbewusst auf. In der Offensive fiel den Gästen allerdings bis zur Pause noch weniger ein als der Gegner. So blieb TSG-Torwart Oliver Baumann in seinem ersten Liga-Spiel, seit er zur Nummer 1 in der DFB-Auswahl ernannt wurde, zunächst weitgehend beschäftigungslos.

Augsburgs Wirkungstreffer Sekunden nach der Pause

15 Sekunden nach Wiederanpfiff musste Hoffenheims Kapitän dann aber den Ball aus dem Netz holen: Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Essende wurde im Strafraum sträflich allein gelassen und schoss zum 1:0 für Augsburg ein. Es war das schnellste Jokertor eines Spielers in der Bundesliga seit der detaillierten Datenerfassung 2004/05.

Damit kassierte die TSG auch im 34. Liga-Spiel zu Hause hintereinander mindestens ein Gegentor. Den Hoffenheimern um ihre Kreativkräfte Tom Bischof und Andrej Kramaric fehlte es auch nach dem Rückstand an Spielwitz und Torgefahr. Auch Flügelstürmer Marius Bülter blieb an seinem 32. Geburtstag wirkungslos.

Gouweleeuw Unglücksrabe beim Elfmeter

Dann aber kassierte Augsburg nach sieben Zu-Null-Begegnungen wieder ein Tor. Bei einem Schussversuch von Haris Tabakovic sprang der Ball Kapitän Jeffrey Gouweleeuw an den Arm - Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte nach kurzem Zögern auf den Punkt. Kramaric verlud dann Dahmen und jubelte über das 1:1.

Mehr brachten die TSG-Profis aber trotz aller Bemühungen nicht mehr zustande. Referee Reichel nahm dann noch einen Foulelfmeter - Dahmen hatte den Ball und Tabakovic erwischt - zu Recht zurück.