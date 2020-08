Dallas Wings verlieren trotz Bestleistung von Sabally

WNBA

Die 22-Jährige kam auf 28 Punkte und elf Rebounds. Die persönliche Bestleistung und das dritte Double-Double ihrer Karriere konnten das 92:96 gegen den Tabellenführer der WNBA allerdings nicht verhindern. Für Sabally war es das zweite Spiel nach einer Rückenverletzung.

Statt über ihre Leistung wollte die in Berlin aufgewachsene Sportlerin nur über die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen einen Afroamerikaner sprechen. «Es passieren viele Dinge in diesem Land und wir müssen den Fokus darauf richten», sagte sie.

Der 29 Jahre alte Familienvater Jacob Blake war am 23. August im US-Bundesstaat Wisconsin durch Schüsse der Polizei in seinen Rücken schwer verletzt worden. Auf einem Video ist zu sehen, wie Blake zu seinem Auto geht, gefolgt von zwei Polizisten mit gezogenen Waffen. Eine der Waffen ist auf seinen Rücken gerichtet. Als Blake die Fahrertür öffnet und sich ins Auto beugt, fallen Schüsse. Nach Angaben des Anwalts der Familie, Ben Crump, saßen in dem Auto Blakes Kinder im Alter von drei, fünf und acht Jahren. Nach Angaben von Blakes Vater und des Anwalts ist er infolge der Schüsse von der Hüfte abwärts gelähmt.

