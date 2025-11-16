Darts: Littler wird erstmals Nummer eins der Welt

Wolverhampton (dpa) - Luke Littler wird zur jüngsten Nummer eins in der Geschichte der Darts-Weltrangliste. Der 18 Jahre alte Engländer erreichte beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton mit einem klaren 16:9 gegen den Niederländer Danny Noppert das Finale und löst damit seinen Rivalen Luke Humphries (ebenfalls England) am Montag als Primus.

Am Abend besiegte er im Endspiel von Wolverhampton auch Humphries selbst noch mit 16:11 und untermauerte damit seine Vormachtstellung. Für Littler war es bereits der zweite Titel beim Grand Slam of Darts und sein achter Majortitel insgesamt. Humphries hatte das Turnier vor zwei Jahren gewonnen. Vor der WM warten am kommenden Wochenende noch die Players Championship Finals als Generalprobe.

Humphries hatte Ranglistenplatz eins seit seinem WM-Titel im Januar 2024 inne und wird kurz vor der WM 2026 abgelöst. Damit steht auch fest, dass Littler als Topgesetzter in die WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) gehen wird. Die beiden Engländer können sich bei dem auf 128 Spieler vergrößerten Turnier erst im Finale begegnen.

Titel bei WM und World Matchplay

Littler hat einen bemerkenswerten Siegeszug hinter sich und hat bereits jeweils einen Titel bei der WM, der Premier League und dem World Matchplay. In das Turnier im Alexandra Palace wird «The Nuke» (Die Atombombe), wie Littler genannt wird, als Favorit starten.

Aus deutscher Sicht sind Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer sowie der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens die Hoffnungsträger für London. Clemens war bislang der einzige deutsche Profi, der bei der WM den Sprung in die Runde der letzten Vier geschafft hat. Schindler brachte es in diesem Jahr als erster Deutscher in die Top 16 der Weltrangliste.