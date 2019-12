Darts-WM: Zwei deutsche Mechaniker vor Ally-Pally-Prüfung

Deutscher Abend im Ally Pally: An diesem Mittwoch kämpft das Duo Clemens und Kurz nacheinander um den Einzug in die nächste Runde. Beruflich will der eine schaffen, was der andere vollbracht hat.

© Friso Gentsch (dpa)