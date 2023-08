«Das Boot» kommt zurück - vierte Staffel bei Sky

Die deutsche Dramaserie «Das Boot» geht in die vierte Staffel. Die sechs neuen Episoden sind ab 23. September immer samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen und stehen als komplette Staffel über Sky Q und auf dem Streamingdienst Wow auf Abruf bereit. Das teilte Sky am Dienstag mit und veröffentlichte einen ersten Trailer.

© Stanislav Honzík/Bavaria Fiction/Sky Studios/dpa