Das bringt der TV- und Streaming-Herbst

Berlin (dpa) - Viele Formate, die eine Sommerpause machen, kommen wieder und überhaupt geht der traditionell volle Fernsehherbst los. Eine selbstverständlich unvollständige Auswahl anstehender Ereignisse bei großen Sendern und Streamingdiensten bis zum Jahresende.

ARD und Dritte

Für den Sonntagstalk «Anne Will», der am 10. September wiederkommt, brechen die letzten Wochen an. Ende 2023 ist Schluss, dann übernimmt Caren Miosga den renommierten Sendeplatz im Ersten, während Jessy Wellmer dann Miosga als «Tagesthemen»-Moderatorin ersetzt. Abschied nehmen heißt es am 8. Oktober schon von Heike Makatsch und dem Mainzer «Tatort»; im WDR Fernsehen präsentiert Bettina Böttinger am 27. Oktober zum letzten Mal die Talkshow «Kölner Treff».

Anfang Oktober (1. bis 4.10.) zeigt das Erste die vierte Staffel von «Babylon Berlin», die schon 2022 beim Pay-TV-Anbieter Sky lief. Am 29. September ist schon Start in der Mediathek (12 mal 45 Minuten).

Der erste Münchner «Polizeiruf 110» mit Johanna Wokalek (als Nachfolgerin von Verena Altenberger) kommt am 17. September.

Am 11. November bringt der SWR zum zweiten Mal «Die Beatrice Egli Show» ins Erste. Es ist seit April 2022 die vierte Ausgabe. Die ersten beiden liefen nur im SWR, MDR und Schweizer Fernsehen.

ZDF

Jan Böhmermann kehrt nach zwölf Wochen am 1. September mit seinem «ZDF Magazin Royale» zurück. Die erste reguläre «heute show» nach der Sommerpause kommt am 8. September. Eine neue Talkshow zu Pop, Kultur, Politik und Sport gibt es mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt - «Neo Ragazzi» startet am 14. September bei ZDFneo (Mediathek 13.9.) mit zunächst acht wöchentlichen Folgen.

Nach dem Ende der Reihe «Katie Fforde» gibt es einen weiteren Neuzugang für den ZDF-«Herzkino»-Sendeplatz sonntags. Arztserien sind wieder in: Die neue Reihe «Dr. Nice» im Frühling war ein Erfolg. Nun kommt im November die Medical-Reihe «Mit Herz und Holly» mit Inka Friedrich und Karoline Teska. Sie ist in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) angesiedelt.

Im Herbst feiern die «Rosamunde Pilcher»-Filme im ZDF, die etwas weniger kommen sollen, ihr 30. Jubiläum. Der Sender schickt eines seiner bekanntesten Gesichter nach Cornwall: Horst Lichter, seit Jahren mit der Trödelshow «Bares für Rares» populär, übernimmt im Film «Schlagzeile Liebe» (24. September) eine Gastrolle als Butler.

Im Oktober geht dann mit zwei Episoden die ZDF-Krimireihe «Kommissarin Lucas» mit Hauptdarstellerin Ulrike Kriener nach mehr als 20 Jahren und dann 35 Folgen zu Ende.

Thomas Gottschalk (73) verabschiedet sich einen Monat vor Weihnachten erneut von «Wetten, dass..?». Die diesmal wohl wirklich letzte Ausgabe mit ihm ist für den Samstag vor Totensonntag geplant (25. November) und kommt aus Offenburg.

RTL-Gruppe

Hape Kerkelings Komödie «Club Las Piranjas» von 1995 wird als Miniserie fortgesetzt - im Herbst beim Streamingdienst RTL+ im Programm, im Winter dann linear bei RTL. Mit dabei sind Judy Winter, Angelika Milster, Cordula Stratmann, Andrea Sawatzki.

Die dritte Staffel der Historienserie «Sisi» mit Dominique Devenport und Jannik Schümann ist für Dezember angekündigt.

Ebenso im Winter kommt die Neuauflage der Kinderserie «Neue Geschichten vom Pumuckl» mit Florian Brückner als Meister Eders Neffe. Bei Pumuckls unverkennbarer Stimme ist auch Künstliche Intelligenz am Werk. «Pumuckl» war einst Kult mit Gustl Bayrhammer (1922-1993) und der Stimme von Hans Clarin (1929-2005).

RTL hat auch wieder ein «Sommerhaus der Stars» im Programm und bringt außerdem Mystery in sein Programm, in dem es das international erfolgreiche Krimi-Game «Die Verräter - Vertraue Niemandem!» (13. September RTL+; ab 20. September linear) nach Deutschland bringt. Es ist eine psychologische Reality-Show mit Promis. Moderatorin ist Dschungelcamp-Urgestein Sonja Zietlow.

ProSiebenSat.1-Sender

«TV total» und «Zervakis & Opdenhövel. Live.» kehren am 6. September bei ProSieben aus der Sommerpause zurück. Lauter neue Coaches gibt es bei «The Voice of Germany» ab 21. September, darunter Rapperin Shirin David und die Brüder Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel. Die Castingshow ist donnerstags bei ProSieben und freitags bei Sat.1 zu sehen.

Eine Woche vor dem Staffelstart gibt es bereits «The Voice Rap» mit Kool Savas und Dardan auf dem Streamingdienst Joyn. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird automatisch im «Voice of Germany»-Halbfinale stehen. Kabel eins aus der Seven.One-Senderfamilie bringt derweil eine Neuauflage des «Quiz Taxi» mit Thomas Hackenberg ab 4. September.

Sky

Zwar will Sky die Produktion deutscher Originals künftig einstellen, doch alle Fans können ab 23. September erstmal noch die schon vor der Ankündigung abgedrehte vierte Staffel von «Das Boot» anschauen. Die sechs neuen Episoden sind samstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen und stehen als komplette Staffel über Sky Q und auf dem Streamingdienst Wow auf Abruf bereit.

Netflix

Ab 7. September startet die sechsteilige deutsche Miniserie «Liebes Kind» nach dem Bestsellerroman von Romy Hausmann - es geht um die Flucht einer Frau aus jahrelanger, qualvoller Gefangenschaft. Am 21. September kommt die vierte und letzte Staffel von «Sex Education». Die Serie unter anderem mit Asa Butterfield und Gillian Anderson erzählt von den Eskapaden mehrerer Teenager.

Im Herbst wird zudem die sechste und finale Staffel der Queen-Serie «The Crown» erwartet, im November die Game-Show «Squid Game: The Challenge». Darin geht es im Gegensatz zur koreanischen Drama-Serie zwar nicht um Leben und Tod, aber um ein Preisgeld von 4,56 Millionen Dollar. Ab 20. Dezember soll der Leonard-Bernstein-Film «Maestro» mit Bradley Cooper verfügbar werden.

Amazon Prime Video

Für den Herbst hat Prime Video eine sechsteilige Comedyserie von und mit Bestsellerautor Heinz Strunk angekündigt. In «Last Exit Schinkenstraße» geht es um Musiker, die als letzten Ausweg eine Schlagerkarriere am Ballermann auf Mallorca versuchen. Neben Strunk sind auch Marc Hosemann, Olli Schulz und Bjarne Mädel dabei.

Schon am 8. September startet die vierteilige Fußball-Dokuserie «All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar».

Disney+

Die gefeierte Serie «The Bear: King of the Kitchen» bekam soeben ihre zweite Staffel. Außerdem zeichnet sich seit der Corona-Pandemie der Trend ab, dass Kinofilme recht schnell auch zu Streamingdiensten gelangen. Vor allem bei Disney ist das eben der Fall. Bei der Real-Neuverfilmung von «Arielle, die Meerjungfrau» mit Halle Bailey vergehen nun gut 100 Tage vom Kinostart bis zum Start bei Disney+ am 6. September. Am selben Tag startet auch die Jungdetektivinnenserie «Die drei !!!».

Apple TV+

Basierend auf dem Bestseller von Victor LaValle kommt das Horrormärchen «The Changeling» mit LaKeith Stanfield in der Hauptrolle (ab 8. September), außerdem die dritte Staffel von «The Morning Show» mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon (13. September). Die vierteilige Doku «The Super Models» (ab 20. September) beleuchtet die Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington.

Die Serie «Eine Frage der Chemie» (ab 13. Oktober) erzählt die Geschichte von Elizabeth Zott, einer Chemikerin, die in den piefigen 1950ern aus der Wissenschaft gedrängt wird und als aufklärende Kochshow-Moderatorin reüssiert. Der Achtteiler mit Oscar-Preisträgerin Brie Larson basiert auf dem Bestseller von Bonnie Garmus.

Außerdem hebt Apple TV nach einer Kinopremiere am 19. Oktober noch das neue Western-Krimi-Epos «Killers of the Flower Moon» von Oscar-Preisträger Martin Scorsese in sein Programm. Der dreieinhalbstündige Film ist mit Stars wie Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone Robert De Niro und Jesse Plemons besetzt.

Discovery+

Für manche ist «Naked Attraction» das unglaublichste Dating-Format überhaupt, denn zum Kennenlernen stehen hier Kandidaten splitterfasernackt im Studio. Nachdem in Deutschland drei Staffeln beim Privatsender RTLzwei liefen, bringt der Streaming-Sender Discovery+ eine Neuauflage. Moderator ist Julian F.M. Stoeckel. Das Format ist voraussichtlich im November zu sehen.

Paramount+

Der deutschsprachige Ableger der mehrfach mit einem Emmy ausgezeichneten Realityshow «RuPaul's Drag Race» - «Drag Race Germany» - startet am 5. September. In der in Kolumbien gedrehten Show treten Dragqueens gegeneinander an. Das US-Original ist sehr populär und hat schon einige internationale Ableger. Für den deutschsprachigen Raum ist die Berliner Dragqueen Barbie Breakout die Gastgeberin.