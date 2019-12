Das bringt der Wintersport am Donnerstag

Ausblick

Le Grand Bornand/Careazza (dpa) - Im Wintersport vor Weihnachten steht der Donnerstag vor allem im Zeichen der Biathleten. In Frankreich beginnt für die Skijäger der letzte Weltcup des Jahres mit dem Männer-Sprint, in Italien sind die Snowboarder unterwegs.

BIATHLON

Weltcup in Le Grand Bornand/Frankreich

Sprint, Männer 14.15 Uhr (ZDF und Eurosport)

Für die Konkurrenz ist es bestimmt eine gute Nachricht. Der Norweger Johannes Thingnes Bö startet in Le Grand Bornand zum letzten Mal im Weltcup vor der Weltmeisterschaft Mitte März. Der 26 Jahre alte Überflieger der Saison wird Vater, will im Januar Babypause machen. Im deutschen Männer-Team um Olympiasieger Arnd Peiffer gibt es für die Frankreich-Rennen keine Änderungen. Nach Platz zwei in der Staffel am Sonntag in Hochfilzen streben die Skijäger den ersten Podestplatz in einem Einzelrennen in diesem Winter an. In der Nähe von Annecy stehen bis Sonntag Sprints, Verfolgungs- und Massenstartrennen auf dem Wettkampf-Programm.

SNOWBOARD

Weltcup in Carezza/Italien

Frauen und Männer, Parallel-Riesenslalom, 13.00 Uhr (Eurosport 2)

Nach dem Doppelerfolg von Weltcup-Spitzenreiterin Ramona Hofmeister und Weltmeisterin Selina Jörg in Cortina d'Ampezzo wollen die deutschen Snowboard-Asse auch am Karersee in Südtirol für Furore sorgen. Im dritten Parallel-Riesenslalom der Saison hofft auch Stefan Baumeister auf Erfolge. «In Carezza will ich unter die besten Vier», kündigt der 26-Jährige an. Ganz andere Probleme hat die 23 Jahre alte Hofmeister, die nach zwei Siegen in Serie die Führung in der Gesamtwertung sowie in der Disziplinwertung übernommen hat. «Ich wusste gar nicht, wie ich mit den vielen Trikots umgehen soll. Muss ich jetzt drei übereinander tragen?», frage sie scherzhaft.