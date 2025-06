«Das größte Spiel»: U21 will Final-Krönung gegen England

Kosice/Bratislava (dpa) - Im Freudengeschrei der U21-Finalisten animierte Turnierstar Nick Woltemade seinen Trainer schon mal zum kurzen Sieger-Tänzchen. Überglücklich hüpften der Torjäger und seine Kollegen nach dem überraschend deutlichen 3:0 im EM-Halbfinale gegen Frankreich auf dem Rasen umher, riefen lauthals den Finalort «Bratislava». Dort will die Auswahl von Nationalcoach Antonio Di Salvo nach dem Endspiel gegen England als Europameister eine ausschweifende Titel-Party folgen lassen.

«Hauptsache, wir gewinnen das Ding»

«Es ist das größte Spiel, das du im Nationalmannschaftsdress in der Jugend spielen kannst. Wir freuen uns sehr und es ist etwas Besonderes für uns alle», sagte Woltemade. Der 23-Jährige ließ sich bei den Klängen des DFB-Torlieds «Major Tom» nach dem vierten EM-Einsatz zum dritten Mal mit der Trophäe für den Man of the Match fotografieren. Vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann will der Neu-Nationalspieler am Samstag (21.00 Uhr/Sat.1) noch einen draufsetzen.

«Finalsieg, Tor. Reicht auch Finalsieg ohne Tor. Mir ist das eigentlich recht egal. Hauptsache, wir gewinnen das Ding», sagte der Stuttgarter Pokalsieger bei Sat.1. Für Di Salvo ist Woltemade «eine prägende Figur dieser Europameisterschaft» in der Slowakei. Torschützenkönig? Spieler des Turniers? «So wie ich Nick kenne, ist das einzige Ziel, das er hat, Europameister zu werden und alles - was er dann nebenbei so mitnimmt, wäre schön», sagte sein Trainer.

Völler: Hoffe, dass ganz Deutschland die Daumen drückt

Beim Sieg gegen Frankreich erzielte Woltemade sein sechstes EM-Tor, leitete die Führung von Nelson Weiper mit ein. Brajan Gruda machte dann in der Nachspielzeit das von DFB-Sportdirektor Rudi Völler als «Traumfinale» gepriesene Duell mit dem Titelverteidiger endgültig klar. «Ich hoffe, dass ganz Deutschland die Daumen drückt am Wochenende», sagte Völler, der das Endspiel an der Seite von Nagelsmann verfolgen wird. «Ich habe noch ein Kärtchen für ihn gebunkert», witzelte Völler.

Völler freute sich zwar über die nächsten Offensiv-Glanzstücke. Noch mehr hob der DFB-Sportdirektor in der Nacht zum Donnerstag aber die leidenschaftliche Defensiv-Arbeit gegen die französischen Angreifer um den früheren Bayern-Star Mathys Tel hervor. Und Torhüter Noah Atubolu zeigte an seinem Rekordtag eine imponierende Leistung.

Neuer-Bestmarke ist Vergangenheit

«Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch ein großes Ziel», sagte Atubolu. Mit seinem 21. Einsatz für die U21 ließ der Freiburger die Torwart-Ikone Manuel Neuer hinter sich. Lässig lehnte der 23-Jährige nach dem vollbrachten Halbfinal-Werk bei der Plauderei mit der Familie und mit Freunden am Tribünen-Geländer und freute sich über viel Lob. «Er spielt eine überragende Europameisterschaft», sagte Di Salvo.

Neuer kürte sich mit zahlreichen 2014er Weltmeistern im Jahr 2009 zum U21-Europameister. Die Teams um Serge Gnabry (2017) und Florian Wirtz (2021) ließen weitere EM-Titel folgen. Wie endet das Turnier für das Ensemble um Woltemade und weitere Nagelsmann-Kandidaten? «Man ist jetzt im Finale und will dann logischerweise auch Europameister werden», sagte Völler. «Es freut mich vor allem für Toni Di Salvo, weil er ja vor zwei Jahren eine große Enttäuschung hinter sich hatte. Aber wir haben an ihn geglaubt.»

Trainer schwärmt: Die Truppe lässt ihr Herz auf dem Platz

Bei seiner ersten EM als Chefcoach war Di Salvo in der Vorrunde gescheitert. Als Co-Trainer von Stefan Kuntz hatte er zuvor entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Ära mit den Titeln 2017 und 2021 sowie dem Final-Einzug 2019. Jetzt könnte er als Chef seinen größten Erfolg feiern. «Ich bin mega stolz. Die Truppe lässt ihr Herz auf dem Platz», sagte Di Salvo. Der 46-Jährige lobte Teamgeist und Empathie. «Aber am Ende kann man all das in die Tonne schmeißen, wenn keine Qualität da ist - und die Mannschaft hat einfach auch brutale Qualität.»

Di Salvo, dessen Vertrag vorzeitig bis nach der Endrunde 2027 verlängert wurde, hat mit diesem - auch für Nagelsmann - spannenden Jahrgang einen atemberaubenden Erfolgszug hingelegt. In 20 ungeschlagenen Spielen gab es 17 Siege. Die letzte Niederlage ist am Final-Abend auf den Tag genau zwei Jahre her; es gab sie kurioserweise auch noch gegen England. Durch das 0:2 schied Deutschland am 28. Juni 2023 in der EM-Gruppenphase aus.

Nach Tränen: Titel für den Abwehrchef

Gestenreich schwor Di Salvo seine Jungfußballer auf den finalen Step und das letzte Spiel dieser hoffnungsvollen Generation ein. «Wir haben jetzt 20 Spiele mit diesem Jahrgang bestritten. Es sind 20 Spiele bisher sehr erfolgreich gewesen, noch keine Niederlage», sagte Di Salvo. «Jetzt wollen wir am nächsten Samstag die 21 vollmachen.» Daran wollen sie sich nicht von den Briten um Liverpool-Star Harvey Elliott, der mit vier Toren zweiter der Torjägerliste hinter Woltemade ist, hindern lassen.

Tränen gab es in Kosice im Osten der Slowakei bei aller Freude auch. Abwehrchef Max Rosenfelder musste früh verletzt ausgewechselt werden und seinen Traum vom Finale begraben. «Es macht mich traurig, ihn weinen zu sehen. Das tut weh», sagte Di Salvo. «Jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Kräfte sammeln und für Max ein super Finale spielen - und das Finale gewinnen.»