Das Große NRW-Badesee-Tindern

Badeseen sind im Sommer die perfekte Alternative zum Freibad: mehr Platz, oft mehr Natur und je nach See auch jede Menge Action. Wer im Sommer nach den besten Seen zum Baden in NRW sucht, hat die Qual der Wahl. Manche wollen einfach nur am Wasser liegen, andere suchen Action, Wassersport oder eine gute Erreichbarkeit. Bei uns gibt es für jeden Typ das passende Badesee-Match.

Damit ihr euch nicht durch endlose Möglichkeiten klicken müsst, haben wir die schönsten Badeseen in NRW für euch gecheckt. Und weil die Suche nach dem perfekten See manchmal wirklich ein bisschen wie Onlinedating ist, gibt’s zu jedem Ort die entscheidende Frage: Würde es matchen - ja oder nein?