Das Interview mit NRW-Familienminister Joachim Stamp

Die Kitas sind im Laufe der Corona-Pandemie in NRW nicht so häufig geschlossen gewesen, wie in anderen Bundesländern. NRW-Familienminister Joachim Stamp hatte sich öffentlich immer wieder für die Kleinsten eingesetzt um damit auch Familien zu entlasten. Für seine Entscheidungen musste er häufig viel Kritik einstecken - vor allem, weil in Kindergärten oder -tagesstätten teilweise extrem viele Coronafälle vermeldet wurden und eine Impfung für die unter Fünfjährigen noch nicht von der Ständigen Impfkommission zugelassen ist.

