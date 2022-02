Das Interview mit Sam Feldt

Dass ein DJ seines Kalibers von der Corona-Pandemie vollständig ausgebremst wurde, hat Sam Feldt schwer zu bemerken bekommen. Allerdings hat er sich daraus nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern im Privatleben - welches sonst immer zu kurz gekommen wäre - vieles angetrieben. Zum Beispiel: Seine langjährige Freundin heiraten.

Musik hat er aber selbstverständlich auch gemacht, ist auch schon wieder on tour, aber so eine Kollaboration hatte auch Feldt noch nicht: mit Rita Ora hat er sich zusammengetan, für die Single "Follow Me". Auch darüber hat er im Interview bei uns zu berichten, vor allem wie Rita Ora tickt.