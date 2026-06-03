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Das Kicker Duell - in die Sonne mit alltours
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Das Kicker Duell - in die Sonne mit alltours

So habt ihr noch nie euren Urlaub gewonnen: Gewinnt eure Reise mit alltours in die Sonne am Kickertisch.

Veröffentlicht: Mittwoch, 03.06.2026 08:52

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Unser Spiel dauert 90 Sekunden und so funktioniert's

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Ihr wolltet schon immer mal live bei einer Radioshow dabei sein?


Dann bewerbt euch hier für unsere Radioshow aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund und gewinnt dort mit etwas Glück eine Sonnenreise für zwei Personen mit alltours. Wir spielen im Fußballmuseum mit euch das Kicker Duell.

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Die erste Reise am 14.06.26

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geht nach Fuerteventura ins Hotel allsun App.-Hotel Esquinzo Beach  

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Die zweite Reise am 20.06.26

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geht nach Kreta ins Hotel allsun Hotel Malia Beach

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Die dritte Reise am 25.06.26

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geht nach Mallorca ins allsun Hotel Sumba.

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Teilnahmebedingungen Kicker Duell in die Sonne mit alltours
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