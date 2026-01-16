Die Lichtaktionen sind Teil einer umfassenden Kommunikationskampagne. In den kommenden Wochen folgen Plakate und weitere Maßnahmen in den 17 Städten und Kommunen, die an der Bewerbung beteiligt sind. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für die geplanten Bürgerentscheide zu mobilisieren.

Diese sind für den 19. April 2026 angesetzt und werden vollständig per Briefwahl durchgeführt. Voraussetzung für eine offizielle Bewerbung beim Deutschen Olympischen Sportbund ist ein positives Votum in allen beteiligten Kommunen - ein Nein könnte das gesamte Projekt stoppen.