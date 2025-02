Das Oscar-Fieber steigt: Der rote Teppich wird ausgerollt

Los Angeles (dpa) - Der Hollywood Boulevard wirft sich in Schale: Wenige Tage vor der Oscar-Gala ist der rote Teppich ausgerollt worden. Über 250 Meter lang und gut zehn Meter breit bedeckt er ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Den «Roll Out» verfolgten Dutzende Kamerateams und Fotografen mit.

Am Sonntag läuft hier die Oscar-Prominenz entlang zum Eingang des Dolby-Theaters, wo die Trophäen (in der Nacht auf Montag MEZ) zum 97. Mal verliehen werden. Bis dahin legen Dutzende Helfer auf dem berühmten Laufsteg Hand an. Sie stutzen Kanten und verschweißen Nahtstellen.

Der Gebäudekomplex im Herzen von Hollywood ist schon von weitem erkennbar - dank eines riesigen Porträts des diesjährigen Oscar-Gastgebers Conan O'Brien, der erstmals die Gala moderiert. Goldfarben angesprüht glänzt das Gesicht des US-Komikers an der Fassade.



O'Brien packte beim Ausrollen des Teppichs selbst mit an. Er habe allerdings keine Muskeln, wie die Profis, scherzte der Komiker.

Auch in diesem Jahr wird vorsichtshalber wieder ein Plastikdach über die Flaniermeile gespannt. Bis auf 28 Grad Celsius sollen die Temperaturen diese Woche steigen, doch ausgerechnet am Oscar-Sonntag wird ein Wettersturz mit Regen und Kälte erwartet.