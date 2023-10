Das sagt der Wüst-Biograf über den NRW-Ministerpräsidenten

Hendrik Wüst ist noch keine 50 Jahre alt, gefühlt ist er aber schon ewig Politiker. Schon mit 15 Jahren ist er in der CDU gekommen. Vor zwei Jahren war es soweit, Wüst wurde Ministerpräsident. Sein Amtsvorgänger Armin Laschet wollte 2021 Kanzler werden, scheiterte aber und konnte den Platz in NRW nicht mehr halten. Doch obwohl Wüst seit zwei Jahren an der NRW-CDU-Spitze steht, weiß niemand so genau, wer der 48-Jährige ist. Deshalb haben wir uns mit Tobias Blasius unterhalten. Er ist Biograf von Armin Laschet und auch von Hendrik Wüst. Er hält den aktuellen NRW-Chef für einen Machtwandler. "Er ist jemand, der den Zeitgeist zu lesen versteht, der sich und sein Programm immer dem Publikum anpasst und der vor allen Dingen keine Angriffsflächen bietet", erzählt Blasius.

© FUNKE Mediengruppe NRW © FUNKE Mediengruppe NRW

Wüst achtet darauf, kaum Fehler zu machen

Wüst ist also Politikvollprofi, der sich akribisch auf alles vorbereitet, wie ein Profiläufer vor seinem nächsten Rennen. "Er ist keiner, der jetzt irgendwie Freestyle macht, der spontan ist, der auch nie einfach drauflos plaudert", sagt Blasius, der eigentlich Landeskorrespondent der FUNKE Mediengruppe ist. Damit wirkt er zwar nicht wirklich authentisch, aber das sorgt dafür, dass er keine Fehler macht. Und das ist in Zeiten von Facebook, Instagram und Co. schon eine Leistung. Aber Wüst weiß auch einfach, wie er die Bilder für sich nutzen kann. Denn nicht ohne Grund hat er an der Seite seiner Ehefrau sein Kind im Kinderwagen zu der Ministerpräsidentenwahl geschoben oder hat sich in seinem Büro mit Hemd und gefütterter Weste gezeigt, um Heizkosten zu sparen. "Wüst war nie jemand, der auf einem Felsen der Macht sich auf die Brust trommelt. Er ist eigentlich ein politischer Dominospieler, der die Steine immer so hinstellt, dass sie im richtigen Moment in die richtige Richtung fallen". So lautet die Einschätzung von Tobias Blasius' wahrer Stärke. Und genau so ein Dominospiel wird Wüst aufspielen, um Kanzler zu werden. "Hendrik Wüst wäre ein 'Slim-Fit-Kanzler', jemand, der smart Probleme löst, am Ende so eine Art Merkel 2.0."