Das Schöne im Detail: Die Urban Sketchers feiern Finissage
Was gibt es in Hagen eigentlich zu sehen? Diese Frage können die Urban Sketchers mit Sicherheit beantworten. Die treffen sich regelmäßig um gemeinsam künstlerisch ihre Umgebung festzuhalten.

 

Veröffentlicht: Sonntag, 11.01.2026 16:51

Mit Stiften, Farbe und Zeichenpapier geht es ins Freie. Die "Urban Sketchers" sind eine globale Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsam das zeichnen, was sie umgibt. Die lokale Gruppe in Hagen trifft sich dazu zwei Mal im Monat zum sogenannten "Sketch Walk". Dort ist jeder willkommen sich künstlerisch auszuprobieren. Einige der Zeichnungen, die dabei bisher entstanden sind, hat die Gruppe über die letzten Monate in ihrer Ausstellung in Wehringhausen präsentiert. Am Samstag fand nun die gut besuchte Finissage statt.


 

Benjamin BraatzReportage der Finissage
