Das sind die fünf neuen Coaches bei «The Voice of Germany»

Berlin (dpa) - Die Musikshow «The Voice of Germany» wechselt zur kommenden Staffel ihre Coaches komplett durch. In den neuen Folgen, die ab Mai in Berlin aufgezeichnet und ab Herbst zu sehen sein werden, gehen der irische Musiker Rea Garvey (51), Rapperin Shirin David (30), Popsänger Nico Santos (32), sowie Michi und Smudo von den Fantastischen Vier (beide 57) auf Talentsuche. Das teilten die Sender ProSieben und Sat.1 der Deutschen Presse-Agentur mit.

Richtig kreativ ist die neue Zusammensetzung allerdings nicht, denn alle Musikstars waren bereits in früheren Staffeln dabei. Am meisten «Voice»-Erfahrung haben die Fantas und Garvey. In dieser Konstellation hätten die Coaches aber noch nie mitgewirkt, betonen die Sender.

Moderiert wird die Musikshow erneut von Thore Schölermann und Melissa Khalaj. In der 14. Staffel, die Ende vergangenen Jahres endete, saßen noch Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad auf den roten Stühlen. Haber setzte sich im Finale mit seinem Talent Jennifer Lynn durch.