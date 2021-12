Das sind die iOS-Spiele-Hits 2021

Minecraft bleibt ungeschlagen

Berlin (dpa) - Seit seinem kometenhaften Aufstieg hat sich «Minecraft» zu einem echten Erfolgsgarant einwickelt. Auch in diesem Jahr bleibt sein Bann ungebrochen.

Kaum ein anderes Game hat eine ganze Generation so beeinflusst. Weltweit spielen inzwischen Millionen von Menschen das Sandbox-Spiel, und auch die deutschen iPhone- und iPad-Nutzer befördern es regelmäßig auf Platz eins der iOS-Charts. Das mittlerweile über 10 Jahre alte Spiel dreht sich rund um das Errichten neuer Welten. Dabei sind den Gamern kaum Grenzen gesetzt. Die Blöcke sind vielfältig kombinierbar und werden auch für das Craften von Werkzeugen, Waffen und Rüstungen benötigt. Schließlich muss man sich immer wieder gegen Zombies, Creeper oder bewaffnete Skelette zur Wehr setzen. Nur wer darin erprobt ist, wird es am Ende schaffen, den Enderdrachen zu besiegen.

Neben Klassikern wie «Minecraft» waren 2021 auch Simulationsspiele wie der «Farming Simulator 20» erfolgreich. Das Spielprinzip ist einfach: Man bewirtschaftet Felder, sät, erntet, zieht Tiere auf und verkauft seine Agrar-Erzeugnisse auf einem dynamischen Markt. Das verdiente Geld legt man wiederum in Maschinen und Grund an. Zur Verfügung stehen einem zahlreiche originalgetreue landwirtschaftliche Fahrzeuge und Gerätschaften. Selbst Stadtmenschen finden Gefallen an der Tätigkeit als Bauer und bekommen eine Ahnung, was diese Berufung alles so mit sich bringt.

Die Entwickler «Blue Ocean Entertainment AG» aus Stuttgart werden sich freuen, denn auch ihr Spiel «Horse Club Pferde-Abenteuer» schneidet 2021 recht gut ab und sichert sich Platz neun der meistgekauften iPad-Games. Das Game der deutschen Entwicklerschmiede, lässt Kids ab 6 Jahren auf den Lakeside-Pferdehof ausreiten und spannende Abenteuer erleben.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 5 MontanaBlack Kylo's Befreiung moonrunner GmbH 4,99 6 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 2,99 7 Pou Zakeh Limited 1,99 8 Geometry Dash RobTop Games AB 1,99 9 Football Manager 2021 Mobile SEGA 9,99 10 Hitman Sniper SQUARE ENIX 0,49

Meistgeladene iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 2 Project Makeover Magic Tavern, Inc. kostenlos 3 New QuizDuel MAG Interactive kostenlos 4 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 5 Water Sort Puzzle IEC GLOBAL PTY LTD kostenlos 6 Roblox Roblox Corporation kostenlos 7 Clash Royale Supercell kostenlos 8 Count Masters: Lauf-Spiele 3D Tap2Play LLC kostenlos 9 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos 10 Homescapes Playrix kostenlos

Meistgekaufte iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 6,99 2 Monopoly Marmalade Game Studio 3,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 4,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Stardew Valley Chucklefish Limited 4,99 6 Mein Kind Lebensborn Sarepta Studio AS 2,99 7 DAS SPIEL DES LEBENS 2 Marmalade Game Studio 2,99 8 Farming Simulator 20 GIANTS Software GmbH 5,99 9 HORSE CLUB Pferde-Abenteuer Blue Ocean Entertainment AG 4,99 10 The Room Fireproof Studios Limited 0,99

Meistgeladene iPad-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Among Us! InnerSloth LLC kostenlos 2 Roblox Roblox Corporation kostenlos 3 Hay Day Supercell kostenlos 4 Project Makeover Magic Tavern, Inc. kostenlos 5 Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. kostenlos 6 Bus Simulator : Ultimate Zuuks Games kostenlos 7 Subway Surfers Sybo Games ApS kostenlos 8 Brawl Stars Supercell kostenlos 9 Happy Color® Malen nach Zahlen x-Flow kostenlos 10 Homescapes Playrix kostenlos

