Das sind die NRW-Pressefotos des Jahres

Das Motiv setzt ein starkes Zeichen: Es rückt die Frage in den Mittelpunkt, wie sich Geschichte bewahren lässt, wenn direkte Zeitzeugen nicht mehr berichten können. Im Bild wird dokumentiert, wie Erinnerungen an den Holocaust mithilfe moderner Technik konserviert werden – eine Aufgabe, die der Präsident des Landtags in seiner Würdigung besonders betonte.

Der Preis ist Teil des Journalistenpreises, den Landtagspräsident André Kuper 2018 ins Leben rief. In diesem Jahr hatten sich 60 Fotografinnen und Fotografen mit insgesamt 238 Bildern beworben; darunter sechs Nachwuchs‑Teilnehmende bis 30 Jahre. Unterstützt durch die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda‑Bank West wurden insgesamt 22.000 Euro Preisgelder vergeben, darunter 10.000 Euro für den ersten Platz.