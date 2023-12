Das sind die Streaming-Tipps für die Woche

Berlin (dpa) - Weihnachten rückt näher und Streaming-Anbieter locken das Publikum mit jeder Menge Filme und Serien. Eine Auswahl von Angeboten, die sich zu streamen lohnen:

Hintergründig: «Der kleine Prinz»

Der Roman von Antoine de Saint-Exupéry zählt zur Weltliteratur. Der Filmemacher Vincent Nguyen hat nun die Entstehungsgeschichte des Werkes nachgezeichnet. Seine Dokumentation «Der kleine Prinz - Man sieht nur mit dem Herzen gut» gibt Einblicke in die Zeit des französischen Piloten und Militärfliegers im Exil. Während der Jahre in New York ab 1940 schrieb und illustrierte er unter anderem das berühmte Buch über den heimwehkranken Prinzen vom Planeten Asteroid B 612, der mit einem Fuchs und einem Bruchpiloten über das Leben und die Vergänglichkeit philosophiert, zu sehen auf arte.tv und in der Arte Mediathek. Dazu passt der liebevoll animierte Film «Der kleine Prinz» bei Prime Video. Er bettet die Erzählung in die Geschichte eines Mädchens ein, das sich mit einem alten Nachbarn anfreundet, in dessen Garten ein uraltes, klappriges Flugzeug steht.

Unverhofft: «EXmas»

Zu Weihnachten hat Graham etwas Besonderes geplant. Er will seine Eltern mit einem Besuch überraschen. Doch als er zu Hause ankommt, ist der Schock groß: Ausgerechnet seine Ex-Verlobte Ali ist bei seiner Familie zu Gast. Mit allen Mitteln versucht er, Ali aus dem Haus zu ekeln. Doch das ist gar nicht so leicht. Die vergnügliche Weihnachtskomödie «EXmas» mit «Upload»-Hauptdarsteller Robbie Amell und «Gossip Girl»-Star Leighton Meester alias Blair gibt es derzeit bei Amazon Freevee.

Hartnäckig: «Fröhliche Weihnachten»

Der Film aus dem Jahr 1983 gehört zu den Klassikern rund um die Festtage. Der kleine Ralphie träumt von einem ganz besonderen Geschenk. Um das zu bekommen, lässt er nichts unversucht. 40 Jahre später gibt es die Fortsetzung. Ralphie ist inzwischen erwachsen und hat selbst Kinder. Ihnen will er ein unvergessliches Weihnachten bereiten. Schöne Idee, doch die Umsetzung ist schwieriger, als gedacht. Wow zeigt derzeit die turbulente Komödie «A Christmas Story Christmas: Leise rieselt der Stress». Den Vorgänger-Film «Fröhliche Weihnachten» von 1983 gibt es derzeit kostenpflichtig zum Beispiel bei Prime Video, YouTube, Google Play oder Apple TV.