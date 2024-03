Das sind die Streaming-Tipps für die Woche

Berlin (dpa) - Diese Woche geht es in bedrohliche Welten: im All, in einer kriegerischen Vergangenheit und in einer düsteren Zukunft.

Verwirrend: «Constellation»

Trotz intensiver Forschung ist das Weltall in weiten Teilen immer noch ein Mysterium. Was die Menschen vor allem bewegt, ist die Frage: Gibt es dort draußen irgendwo intelligentes Leben? Darum kreist auch die Science-Fiction-Serie «Constellation» bei Apple TV+. Auf der internationalen Weltraumstation ISS gibt es einen verheerenden Zwischenfall. An Bord war auch die Astronautin Jo, die nach dem Unfall auf die Erde zurückkehrt, zu ihrer Tochter. Doch sie ist nicht mehr die, die sie früher mal war. Jo wird von Halluzinationen verfolgt und macht verstörende Beobachtungen. Die Hauptrolle in diesem düsteren, actiongeladenen Drama spielt Noomi Rapace («Prometheus - Dunkle Zeichen»), die das Rätsel um die Geschehnisse im Weltall unbedingt aufklären will.

Sehnsuchtsvoll: «The Walking Dead: The Ones Who Live»

«The Walking Dead» geht erneut mit einem Spin-Off an den Start. «The Ones Who Live» widmet sich der Liebesgeschichte zwischen dem Polizisten Rick Grimes und der Schwertkämpferin Michonne Hawthorne. Beide haben die Zombie-Apokalypse mit mörderischen Untoten überlebt, sind aber durch dramatische Ereignisse getrennt worden. Nun setzen sie alles daran, sich und ihre Liebe in einer zerstörten und verstörenden Welt zu finden. Zu sehen sind die sechs Folgen der Miniserie bei Magenta TV, mit den altbekannten «Walking Dead»-Darstellern Andrew Lincoln («Tatsächlich... Liebe») und Danai Jekesai Gurira («Black Panther») in den Hauptrollen.

Aufstrebend: «Kids are Growing Up»

Superstar Justin Bieber und der Rapper The Kid Laroi sind beste Freunde. So war es nur logisch, gemeinsam aufzutreten. Ihr Song «Stay» wurde zum Welthit. Auch der große Elton John bescheinigte dem jungen Australier das Potenzial, einer der weltweit größten Künstler zu werden. Doch wer ist dieser The Kid Laroi? Dieser Frage geht eine Dokumentation bei Prime Video nach. «Kids Are Growing Up» zeichnet die Lebensgeschichte des Rappers nach. Darum gehe es auch um den Druck des schnellen Ruhms, die Kämpfe mit seiner psychischen Gesundheit, die erste Liebe und den tragischen Tod seines Mentors, des verstorbenen Juice WRLD, heißt es in der Ankündigung des Streaming Portals. Auch Justin Bieber oder Post Malone kommen zu Wort.

Kämpferisch: «Shogun»

Das neue Disney-Historienspektakel «Shogun» ist eine Neuverfilmung des Bestseller-Romans von James Clavell. Die Serie spielt in Japan rund um das Jahr 1600, zu Beginn eines jahrhundertelangen Bürgerkriegs. Hiroyuki Sanada spielt die Hauptrolle des Lords Yoshii Toranaga, der um sein Leben kämpft, nachdem sich seine Feinde gegen ihn verbündet haben. Als ein europäisches Schiff in einem nahegelegenen Fischerdorf strandet, wird dessen englischer Lotse John Blackthorne (Cosmo Jarvis) in die Intrigen verwickelt. Er soll Toranaga helfen, den gewaltigen Einfluss von Jesuitenpriestern und portugiesischen Kaufleuten zurückzudrängen. Toranagas und Blackthornes Schicksal ist untrennbar mit der Dolmetscherin Toda Mariko (Anna Sawai) verbunden, einer geheimnisvollen christlichen Adligen und die letzte Vertreterin eines in Ungnade gefallenen Geschlechts. Jetzt auf Disney+.