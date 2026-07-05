Das Sommerfest der Sinne

Im Programm standen auch Livemusik von Inklusionsbands wie unter anderem Larifari aus Hamburg oder dem Gebärdenchor "Sing a Sign". Am Sommerfest nahmen auch über 15 Initiativen teil, welche die Besucher durch Spiele und aktive Teilhabe weiter über das Thema aufklärten. Helfer der Paritätischen NRW erklären, wie dies am besten funktioniert: