Das steht jetzt an für Nagelsmann Richtung WM

Leipzig (dpa) - Bis März muss Julian Nagelsmann nach der famos gesicherten WM-Qualifikation auf die nächsten Länderspiele warten. Der Bundestrainer ist kein Freund dieser langen Auszeit, aber an Arbeit mangelt es ihm nicht.

«Die nächsten vier Monate haben viel mit Scouting, viel mit Gesprächen, auch mit Vereinstrainern zu tun, die alle natürlich ein Interesse haben, dass sie guten Fußball spielen», berichtete der Bundestrainer nach dem 6:0 gegen die Slowakei von seinem Programm.

Einer der wichtigsten Termine steht für Nagelsmann aber schon in gut zwei Wochen in den USA an. Dann erfährt er, gegen wen die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer in der Gruppenphase ran muss. Die Vorbereitung nimmt dann richtig Fahrt auf.

Ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten:

Termin Ereignis Ort 5. Dezember WM-Gruppenauslosung Washington ca. bis Jahresende Bekanntgabe WM-Quartier offen 27. März* Testspiel, Gegner offen offen 30. März Testspiel Elfenbeinküste Stuttgart Mitte Mai Bekanntgabe vorläufiger WM-Kader offen 16. Mai letzter Bundesliga-Spieltag diverse 23. Mai DFB-Pokalfinale Berlin ca. 25. Mai* Start Trainingslager vermutlich Herzogenaurach 31. Mai Testspiel gegen Finnland Mainz Anfang Juni Abflug in die USA offen 1. od. 2. Juni-Woche Testspiel in den USA, Gegner offen offen 11. Juni-19. Juli WM-Endrunde USA, Mexiko, Kanada

* Termin noch nicht bestätigt