Das unglückliche Mädchen - Dramaserie «Requiem for Selina»

Oslo (dpa) - Die jugendliche Selina ist in ihrer Schule eine Außenseiterin. Sie startet im Internet einen Beauty-Blog, der dann tatsächlich immer mehr Aufmerksamkeit findet - genau das, wonach sich das Mädchen sehnt. Der Erfolg bringt jedoch Schattenseiten mit sich. Der Sechsteiler «Requiem for Selina» ist eine sehenswerte norwegische Dramaserie über die Anfänge und Auswirkungen der Influencer-Kultur.

Drehbuchautor Benjamin Berglund und Regisseurin Rikke Gregersen erzählen eine starke Geschichte mit ebenso starken Charakteren. Im Mittelpunkt steht die 17-jährige Selina (Elli Rhiannon Müller Osborne), die im Netz eine Kunstfigur kreiert - Celina Isabelle - und zunächst in eine luxuriöse Fantasiewelt flüchtet.

Selina lebt bei ihrer Mutter und hat nur einen Sandkastenfreund, Johan (Oliver Sletvold Andersen). In der Schule wird sie gemobbt. In ihrem Blog erfindet sie eine Affäre mit dem beliebtesten Jungen der Schule. Die Reaktionen ihrer Mitschülerinnen sind hart.

Erfolg bringt Selina bis an den Abgrund

Das Mädchen verlässt seinen Heimatort, um die Karriere anzukurbeln. Skandale prägen nun Selinas Leben. Schönheitsoperationen sollen ihre Selbstzweifel lindern. Sie wird zur bekanntesten Influencerin Norwegens, schreibt eine Biografie. Drogen, Konkurrenzkampf, freizügige Fotos gehören zu ihrem Alltag. Ihr wildes, neues Leben bringt Selina aber nur zeitweise Glück. Vielmehr bezahlt sie dafür beinahe mit dem Leben.

Die Bloggerin verliebt sich in den Schriftsteller Nikolaj (Pal Sverre Hagen). Die Beziehung ist kompliziert und Selina eifersüchtig. Nach einem Jahr trennen sich die beiden. Daraufhin entscheidet sie, an einer Tanzshow im Fernsehen teilzunehmen. Dieser Moment soll der Höhepunkt ihrer Karriere werden, doch der persönliche Druck wird ihr zu groß.

Starke Musik, preisgekrönte Serie

Die Reihe «Requiem for Selina» besticht auch durch ihre Musik, die der norwegische Sänger und Produzent Espen Lind verantwortet. Die Melancholie unterstreicht die Einsamkeit und Verletztheit des Mädchens, das sich nach Anerkennung und Liebe sehnt.

2025 wurde der Sechsteiler bei der norwegischen Preisverleihung der Fernsehindustrie als beste Dramaserie ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Elli Rhiannon Müller Osborne gewann zudem die Trophäe als beste Hauptdarstellerin.

«Requiem for Selina» ist am Dienstag, 3. Februar, ab 22.35 Uhr bei ZDFneo zu sehen und ab 23.05 Uhr online abrufbar.