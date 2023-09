DBB-Team mit Schröder ins Gruppenfinale - Wagner fehlt

Okinawa (dpa) - Schröder hatte sich im Spiel vorzeitig auswechseln lassen und war im Anschluss kommentarlos aus der Arena verschwunden. Gegen die Slowenen und NBA-Star Luka Doncic geht es um den Gruppensieg. Beide Teams sind bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

Erneut verzichten muss Bundestrainer Gordon Herbert auf Jungstar Franz Wagner, der wegen seiner Knöchelverletzung bereits das vierte Spiel in Serie verpasst. Der 22-Jährige war im Auftaktspiel gegen Japan umgeknickt und muss seither pausieren. Ob es für das Viertelfinale am Mittwoch in Manila reicht, war zunächst offen. Details zu Wagners Verletzung nennt der DBB nicht. Der Profi der Orlando Magic trainierte in dieser Woche schon wieder, allerdings hauptsächlich einzeln und ohne Kontakt.