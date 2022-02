DDR-Rockstar Ralf «Bummi» Bursy gestorben

E-Gitarre, Lederjacke und gesträhnte 80er-Jahre-Frisur - so erinnern sich Fans an den Musiker Ralf «Bummi» Bursy. In der späten DDR war der Sänger sehr populär. Jetzt ist er mit 66 Jahren gestorben.

© Klaus Winkler (dpa)