DEB-Junioren überraschen Finnland zum Start der U20-WM

Göteborg (dpa) - Die deutschen Eishockey-Junioren sind perfekt in die U20-Weltmeisterschaft gestartet. Das Team von Trainer Tobias Abstreiter bezwang in Göteborg die finnische Auswahl mit 4:3 (1:1, 3:2, 0:0). Das Ziel der DEB-Auswahl ist der Klassenverbleib in der Top-Division.

Vor den Augen von Bundestrainer Harold Kreis zeigte sich das Team von Abstreiter gegen die favorisierten Finnen alles andere als ein Abstiegskandidat. Veit Oswald vom EHC Red Bull München schoss nach sechs Minuten den ersten deutschen Turniertreffer. Tommi Mannisto glich für den U20-Weltmeister von 2019 aus (9.).

Im zweiten Drittel konnten Niklas Hübner (23.) und Roman Kechter (34.) jeweils die finnische Führung ausgleichen. Nach Oswalds zweitem Tor (35.) ging Deutschland mit einem 4:3 in den Schlussdurchgang. Dort überzeugte Torhüter Philipp Dietl und sicherte mit zahlreichen Paraden den überraschenden Auftaktsieg.

Am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) trifft Deutschland auf Gastgeber Schweden. Danach geht es gegen Lettland und zum Abschluss gegen Kanada. Die besten vier Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Letzten spielen in einem Relegations-Match um den Abstieg.