Debatte um Stelle für SPD-Chef

Die Stelle war ausgeschrieben, Schisanowski machte im Auswahlverfahren das Rennen. Im Raum stehen allerdings Vorwürfe, das Verfahren sei nicht ordnungsgemäß gelaufen, und die Stelle sei ein Versorgungsposten für den Politiker. Ausgerechnet die ehemalige SPD-Bürgermeisterin Brigitte Kramps hat mit einer offiziellen formalen Beschwerde dafür gesorgt, daß sich der Ausschuß mit dem Thema beschäftigt. Außerdem läßt Oberbürgermeister Rehbein Vertrag und Verfahren zur Zeit juristisch prüfen. Brigitte Kramps plant unabhängig davon außerdem eine Unterschriftenkampagne. Sie will Stimmen sammeln - vor den Häusern der HaGeWe. Dafür hat sie eigens ihren Urlaub abgesagt.