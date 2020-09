Degeto-Chefin Christine Strobl wird ARD-Programmdirektorin

Nachfolgerin von Volker Herres

Berlin (dpa) - Die Chefin der ARD-Spielfilmtochter Degeto, Christine Strobl, wird zum 1. Mai 2021 neue ARD-Programmdirektorin. Das beschlossen die Intendantinnen und Intendanten, wie der Senderverbund mitteilte.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass Volker Herres Ende April 2021 vorzeitig als Programmdirektor des Ersten nach dann rund zwölfeinhalb Jahren aufhören wird. Eigentlich hätte seine Amtsperiode noch ein halbes Jahr länger gedauert. Strobl verantwortet in ihrer neuen Funktion das Erste Deutsche Fernsehen sowie die ARD-Mediathek und sitzt der neu beauftragten Videoprogrammkonferenz vor. Diese ist für die linearen und nonlinearen Videoangebote zuständig, wie es weiter hieß.

Der Branchendienst dwdl.de hatte zuerst über die Personalie berichtet. Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow sagte am Donnerstag über Strobl: «Sie ist eine in der Film- und Fernsehbranche sehr anerkannte Persönlichkeit, die ihre extrem hohe fachliche Kompetenz zuletzt in der Funktion als Geschäftsführerin der Degeto Film GmbH bewiesen hat.»

Die 49-Jährige arbeitet bereits seit vielen Jahren an einer entscheidenden Stelle für den TV-Zuschauer. Sie ist an der Spitze der Degeto Film GmbH. Die ARD-Gemeinschaftseinrichtung erwirbt fiktionale Programminhalte unter anderem für das Erste und die dritten Programme und lässt auch viele Filme produzieren. Im Ersten zum Beispiel verantwortet die Degeto nach eigenen Angaben rund 80 Prozent aller fiktionalen Filme.

Die Juristin startete Ende der 1990er Jahre ihre berufliche Karriere bei der ARD im Südwestrundfunk (SWR). Unter anderem leitete sie die Fernsehabteilung Kinder- und Familienprogramm, später die Hauptabteilung Film- und Familienprogramm des SWR in Baden-Baden. Dann wechselte sie im Sommer 2012 als Geschäftsführerin zu Degeto, die ihren Sitz in Frankfurt am Main hat.

Christine Strobl ist die Tochter von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und ist mit dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) verheiratet.

Nachfolger für Strobl bei der Degeto soll Thomas Schreiber werden. Er ist ARD-Unterhaltungskoordinator und leitet den Programmbereich Fiktion und Unterhaltung des NDR Fernsehens. Die Intendantinnen und Intendanten einigten sich auf Schreiber, die eigentliche Wahl muss aber noch in der Gesellschafterversammlung erfolgen.

