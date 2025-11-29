Anzeige
Proteste in Gießen gegen AfD
© Boris Roessler/dpa
Die Wasserwerfer waren in der Nähe des Veranstaltungsorts aufgestellt.
Demonstranten versuchen zu AfD-Veranstaltung durchzubrechen

In Gießen drängen Demonstranten gegen die neue AfD-Jugendorganisation auf den Veranstaltungsort. Die Polizei setzt einen Wasserwerfer ein.

Veröffentlicht: Samstag, 29.11.2025 13:24

Gießen (dpa) - Eine Gruppe von Demonstranten bei Protesten gegen die neue AfD-Jugendorganisation in Gießen hat versucht, zum Veranstaltungsort in den Messehallen der mittelhessischen Stadt durchzubrechen. Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, versuchten etwa 30 bis 40 Personen, die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Die Polizei drängte die Aktivisten unter anderem mit einem Wasserwerfer zurück.

© dpa-infocom, dpa:251129-930-357140/7
