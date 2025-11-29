Demonstranten versuchen zu AfD-Veranstaltung durchzubrechen

Gießen (dpa) - Eine Gruppe von Demonstranten bei Protesten gegen die neue AfD-Jugendorganisation in Gießen hat versucht, zum Veranstaltungsort in den Messehallen der mittelhessischen Stadt durchzubrechen. Wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete, versuchten etwa 30 bis 40 Personen, die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Die Polizei drängte die Aktivisten unter anderem mit einem Wasserwerfer zurück.