Dennis Schröder in Hagen

Dennis Schröder , Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft die vor neun Tagen Europameister wurde, war gestern Nachmittag zu Besuch in Hagen. In der Buchhandlung Thalia stellte er sein neues Buch "Wir Jungs vom Prinzenpark" vor. Gleichzeitig hatten die mehreren hundert meist jugendlichen Fans Gelegenheit, ein Autogramm zu erhalten oder mit dem Star ein Selfie zu machen. Und die geduldigen Fans zeigten sich sehr glücklich über das Treffen mit dem Basketballstar.



