Denz gewinnt Tour-de-Suisse-Bergankunft - Fuglsang in Gelb

Moosalp (dpa) - Der 28-Jährige vom Team DSM gewann am Freitag bei der Bergankunft in Moosalp die sechste Etappe nach 177,5 Kilometern den Sprint einer fünfköpfigen Ausreißergruppe und holte damit erst den dritten Profisieg seiner Karriere. Denz setzte sich vor dem Franzosen Clement Champoussin und dem Spanier José Herrada durch.

Denz, der taktisch ein cleveres Rennen fuhr, hatte zuvor nur zwei Tagessiege bei der Slowakei-Rundfahrt und der Tour de Vendée zu Buche stehen. Dazu fuhr er 2018 bei der zehnten Etappe des Giro d'Italia ebenfalls auf den zweiten Platz.

Fuglsang in Gelb

In der Gesamtwertung liegt der Däne Jakob Fuglsang in Führung, nachdem der Russe Alexander Wlassow vom deutschen Bora-hansgrohe-Team wegen eines positiven Corona-Tests am Freitagmorgen auf Platz eins liegend das Rennen beenden musste.

Das UAE-Team sowie die Mannschaften Bahrain Victorious und Alpecin-Fenix zogen wegen mehrerer Corona-Fälle gar komplett ihre Mannschaften zurück, nachdem am Vortag bereits das niederländische Jumbo-Visma-Team ausgestiegen war. Insgesamt 29 Fahrer traten zur sechsten Etappe nicht mehr an, trotzdem wurde die Rundfahrt fortgesetzt. Beim Bora-Team hat es neben Wlassow, der erst am Donnerstag das Gelbe Trikot übernommen hatte, noch den Deutschen Anton Palzer getroffen.