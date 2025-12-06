Der 80er-Jahre-Blockbuster "Flashdance" feiert Premiere im Theater Hagen

Am Samstagabend feierte das Theater Hagen die Premiere des Musical-Klassikers Flashdance. Die Produktion brachte den Kultfilm aus den 80er-Jahren mit großer Energie und einer komplett ausverkauften Vorstellung auf die Bühne des Großen Hauses.

Worum es im Musical geht

Im Mittelpunkt steht Alex Owens, eine junge Schweißerin, die nachts in einer Bar tanzt und von einer professionellen Tanzkarriere träumt. Trotz fehlender klassischer Ausbildung kämpft sie sich bis zu einem Vortanzen an einem renommierten Konservatorium vor – ihre große Chance auf einen Neubeginn.