Der 80er-Jahre-Blockbuster "Flashdance" feiert Premiere im Theater Hagen

Premiere von „Flashdance“ am Theater Hagen
Am Samstagabend feierte das Theater Hagen die Premiere des Musical-Klassikers Flashdance. Die Produktion brachte den Kultfilm aus den 80er-Jahren mit großer Energie und einer komplett ausverkauften Vorstellung auf die Bühne des Großen Hauses.
Worum es im Musical geht
Im Mittelpunkt steht Alex Owens, eine junge Schweißerin, die nachts in einer Bar tanzt und von einer professionellen Tanzkarriere träumt. Trotz fehlender klassischer Ausbildung kämpft sie sich bis zu einem Vortanzen an einem renommierten Konservatorium vor – ihre große Chance auf einen Neubeginn.
80er-Feeling auf der Bühne
Regisseur Florian Mahlberg setzt auf ikonische Musik, ausdrucksstarke Choreografien und eindrucksvolle Bühnengestaltung. Bekannte Hits wie „What a Feeling“ oder „Maniac“ sorgten für begeisterte Reaktionen im Publikum.
Weitere Termine
Wer die Premiere verpasst hat, kann Flashdance am:
- 18.12. (19.30 Uhr)
- 19.12. (19.30 Uhr)
- 31.12.2025 (19.30 Uhr)
Und im Neuen Jahr am:
- 04.01. (18.00 Uhr)
- 10.01. (19.30 Uhr)
- 11.01.2026 (18.00 Uhr)
Kosten für Tickets: 13,50-58 Euro
Weiteres Highlight
Am 19.12 gibt es die Stunde der Kritik - eine Diskussionsveranstaltung. Im Anschluss an die Vorstellung im Theatercafé, Eintritt frei – Zu Gast als Kritiker: Tobias Hell vom Fachmagazin Musical today