Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Der 80er-Jahre-Blockbuster "Flashdance" feiert Premiere im Theater Hagen
© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen
Teilen:

Der 80er-Jahre-Blockbuster "Flashdance" feiert Premiere im Theater Hagen

Der Film-Hit "Flashdance" ist am Samstag Abend (06.12.) als Musical zur Premiere aufgeführt worden. Radio Hagen war für euch mit dabei!

Veröffentlicht: Samstag, 06.12.2025 23:45

Anzeige

Premiere von „Flashdance“ am Theater Hagen

Anzeige

Am Samstagabend feierte das Theater Hagen die Premiere des Musical-Klassikers Flashdance. Die Produktion brachte den Kultfilm aus den 80er-Jahren mit großer Energie und einer komplett ausverkauften Vorstellung auf die Bühne des Großen Hauses.

Worum es im Musical geht

Im Mittelpunkt steht Alex Owens, eine junge Schweißerin, die nachts in einer Bar tanzt und von einer professionellen Tanzkarriere träumt. Trotz fehlender klassischer Ausbildung kämpft sie sich bis zu einem Vortanzen an einem renommierten Konservatorium vor – ihre große Chance auf einen Neubeginn.

Anzeige

80er-Feeling auf der Bühne

Anzeige

Regisseur Florian Mahlberg setzt auf ikonische Musik, ausdrucksstarke Choreografien und eindrucksvolle Bühnengestaltung. Bekannte Hits wie „What a Feeling“ oder „Maniac“ sorgten für begeisterte Reaktionen im Publikum.

Anzeige

Weitere Termine

Anzeige

Wer die Premiere verpasst hat, kann Flashdance am:

  • 18.12. (19.30 Uhr)
  • 19.12. (19.30 Uhr)
  • 31.12.2025 (19.30 Uhr)

Und im Neuen Jahr am:

  • 04.01. (18.00 Uhr)
  • 10.01. (19.30 Uhr)
  • 11.01.2026 (18.00 Uhr)


Kosten für Tickets: 13,50-58 Euro

Anzeige
Der 80er-Jahre-Blockbuster "Flashdance" feiert Premiere im Theater Hagen
© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen
Regisseur Florian Mahlberg
Anzeige

Weiteres Highlight

Anzeige

Am 19.12 gibt es die Stunde der Kritik - eine Diskussionsveranstaltung. Im Anschluss an die Vorstellung im Theatercafé, Eintritt frei – Zu Gast als Kritiker: Tobias Hell vom Fachmagazin Musical today 

Anzeige
Majlinda Shaqiri Reportage "Flashdance" im Theater Hagen
Anzeige
Anzeige
Anzeige