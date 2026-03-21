Der Bauern- und Kreativmarkt in Dahl 2026

Zu entdecken gab’s alles, was die Region hergibt: Von frischem Obst über Fleisch- und Fischwaren bis hin zu handgemachtem Schmuck und Dekoration.

Dieses Mal neu dabei: Die Bücherei aus Dahl. Für die Bücherei ist es eine super Gelegenheit, sich mal vorzustellen und von ihren Angeboten zu erzählen, sagt die Leiterin Ileana Beckmann.