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Der Bauern- und Kreativmarkt in Dahl 2026
© Lorita Halili / Radio Hagen
Meisterin Lisa Küpper vor ihrem Stand mir frischem Obst.
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Der Bauern- und Kreativmarkt in Dahl 2026

Am Wochenende war in Dahl wieder richtig was los: Der Bauern- und Kreativmarkt hat am Samstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt. Hier gibt es die Infos!

Veröffentlicht: Samstag, 21.03.2026 10:35

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Zu entdecken gab’s alles, was die Region hergibt: Von frischem Obst über Fleisch- und Fischwaren bis hin zu handgemachtem Schmuck und Dekoration.

Dieses Mal neu dabei: Die Bücherei aus Dahl. Für die Bücherei ist es eine super Gelegenheit, sich mal vorzustellen und von ihren Angeboten zu erzählen, sagt die Leiterin Ileana Beckmann.

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Ileana Beckmann
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Andere Stände gehören schon fast zum Inventar. So auch Lisa Küpper vom Obsthof Küpper. Hier dreht sich alles um Äpfel, die die Meisterin gemeinsam mit ihrem Team verkauft.

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Lisa Küpper
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Zweimal im Jahr zieht der Markt Menschen aus ganz Hagen nach Dahl. Damit ist es längst ein fester Termin im Kalender vieler Besucherinnen und Besucher. Für manche aber auch das erste Mal.

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Neben den vielen Produkten gab’s auch einige Infostände. Ein Thema, das immer wichtiger wird: Die asiatische Hornisse. Anders als die heimische Art hat sie auffällig gelbe Beine. Svenja Drölle vom Imkerverein Hohenlimburg erklärt, was zu tun ist, wenn man die Tiere zum Beispiel im eigenen Garten entdeckt.

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Was muss ich tun?
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Der Bauern- und Kreativmarkt in Dahl 2026
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