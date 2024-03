Der beste Mix Spezial - Der große 80er-Tag

Ihr braucht den Walkman nicht nochmal rauskramen und euer Lieblingsmixtape aus den 80er einlegen. Das gibt eh nur Bandsalat. Wir übernehmen die musikalische Zeitreise am 23. März hier für euch und spielen von 6 Uhr morgens bis Sonntag 2 Uhr eure Lieblingshits aus den 80ern in eurem Lieblingsradio.

Die große Party in Gelsenkirchen - Die 80er Live

An dem Samstag den 23. März steigt nicht nur der großer 80er-Tag bei euch im Radio, sondern auch in der Veltins Arena auf Schalke. Da werden die Vokuhilas und Dauerwellen wieder sitzen. Die große 80er Party wird gefeiert. Freut euch auf eine Zeitreise mit den besten Acts der 80er Jahre. Mit dabei sind dann unter anderem Boy George, Holly Johnson, Sänger von Frankie goes to Hollywood, ABC, Alphaville, Cutting Crew, Paul Young, Samantha Fox, Sandra und Tony Hadley, von Spandau Ballet.

Alle Infos und Tickets gibt es HIER