Der beste Mix Spezial - der große 90er-Tag

Ob in der Mode oder der Musik - die 90er sind angesagt wie nie zuvor. Die 90er haben Musiker hervorgebracht, denen junge Menschen kaum etwas sagen. Für die Generation, die mit Musik aus den 90er Jahren aufgewachsen sind, dagegen schon. Wir feiern deshalb den großen 90er-Tag am Samstag, den 28. März, mit Unmengen an Stars aus dieser Dekade. Welche ihr an diesem Tag im Radio hört? Klickt euch doch mal durch die Bildergalerie.

Diese Stars werdet ihr am 90er-Tag hören

Oli P. - bekanntester Hit: "Flugzeuge Im Bauch" Julian Huke Rednex - bekannteste Hits: "Spirit Of The Hawk" und "Cotton Eye Joe" Julian Huke East 17 - bekannteste Hits: "It's Alright" und "Stay Another Day" Julian Huke Blümchen - bekannteste Hits: "Herz An Herz" und "Boomerang" Julian Huke Vengaboys - bekannteste Hits: "Boom, Boom, Boom", "Shalalala" und "We're Going To Ibiza" Julian Huke LayZee aka Mr. President - bekanntester Hit: "Coco Jamboo" Julian Huke David Hasselhoff - bekanntester Hit: "Looking For Freedom" Julian Huke

Oli.P - Flugzeuge im Bauch (Official Video)

Dr. Alban - It's My Life