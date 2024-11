Der Erbe macht was Neues: Pufpaff in Spin-off von «TV total»

Köln (dpa) - Sebastian Pufpaff hat Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht studiert. Er ist also in der Lage, Zusammenhänge zu sehen - auch im großen Kosmos Fernsehen, in dem er mittlerweile arbeitet. Aber eine angebliche Querverbindung, die kann er nicht erkennen, wie er sagt: die zwischen seiner neuen Sendung und Stefan Raab. «Ich verstehe gar nicht, wie da der Zusammenhang sein soll», sagt Pufpaff. «Warum sollte ich eine neue Sendung machen, weil Raab zurück ist?» Er schüttelt den Kopf.

Als Beobachter des Fernsehen-Kosmos muss man ihn darauf ansprechen, denn erkennbar sind zuletzt ein paar Sterne in Bewegung geraten. Seit drei Jahren moderiert Pufpaff, durchaus erfolgreich, bei ProSieben «TV total», das einst bis 2015 von Raab präsentiert wurde. Raab wiederum ist nicht mehr Teil davon, sondern zur Konkurrenz gewechselt.

Bei RTL+ moderiert der einstige Metzger-Lehrling seit September eine neue Sendung, die auffällige Parallelen zu «TV total» aufweist - und auffällig nahezu zeitgleich jede Woche veröffentlicht wird. Die langjährige Show-Band Heavytones, die noch für Pufpaff musizierte, folgte Raab. Man konnte es als Kampfansage deuten.

Und mitten hinein in diese Gemengelage weiten Pufpaff und seine Leute die Marke «TV total» nun aus. Von Montag (25. November, 20.15 Uhr, ProSieben) an gibt es eine zweite Show pro Woche, es ist eine Art Spin-off und trägt den Namen «TV total – Aber mit Gast». Alles Zufall? Wenn man Pufpaffs Worten folgt, ist das so. Die Genese sei anders gewesen.

Omas Kartoffelsalat als Vorbild

«Wenn etwas gut läuft, wird man vom Sender mitunter gefragt, ob man nicht noch mehr davon machen kann», erklärt er. Es habe die Überlegung gegeben, wöchentlich eine zweite Folge «TV total» zu machen. Bislang läuft die Show am Mittwochabend. «Da bin ich aber strenger Verfechter der Aussage: "Mach es wie Omas Kartoffelsalat"», sagt Pufpaff. «"Lieber zu wenig als zu viel, dann wollen die Leute mehr davon"». Soll heißen: kein zweites «TV total». Aber eine Show, die einen Part abdeckt, den es in der Ur-Sendung aktuell nicht gibt.

«TV total – Aber mit Gast» ist demnach eine «Personality-Show» mit einem Gast ganz im Mittelpunkt. Pufpaff, wohnhaft in Bad Honnef rund 20 km südlich von Bonn, bringt selbst den Vergleich zum alten WDR-Klassiker «Zimmer frei!» ins Spiel, einer Mischung aus Spiel, Comedy, Musik und Talk, die 2016 beendet wurde. Wie bei «Zimmer frei!» damals soll sogar zusammen gegessen werden - aber alles unter dem bekannten Humor-Dach von «TV total».

Gespräche hinter der Bühne nach vorne holen

«Wir zeigen Ausrutscher des Gastes, wir konfrontieren ihn mit dem, was man in Social Media findet», erklärt Pufpaff. «Wir "roasten" ihn.» Theoretisch könne der oder die Prominente auch aufstehen und gehen, wenn es zu frech werde. «Wir wollen die Leute dahin kriegen, dass sie sich nicht verstellen», sagt er. «Normalerweise werden Backstage die cooleren Gespräche geführt und die witzigsten Fragen gestellt. Wir wollen das Frontstage machen.» Als Gäste sind unter anderem Rapper Bushido, Ex-Fußballer Thorsten Legat, Designer Harald Glööckler, Moderator Stefan Mross und Moderatorin Katja Burkard bestätigt. Die Show soll im Winter jede Woche laufen.

Dass es dazu kommt, hängt auch damit zusammen, dass es Pufpaff gelang, «TV total» wieder dauerhaft zu etablieren. Das hebt sich von vielen anderen, gescheiterten Rückholaktionen ab, die mit der sogenannten Retro-Welle ins Fernsehen kamen und mit ihr auch wieder fortgespült wurden. Pufpaff verweist dazu auf sein tolles Team. Es seien tatsächlich noch Leute aus den Anfängen der Show von vor 25 Jahren dabei. «Aber auch ganz Junge, die sagen: "Loriot? Kenn‘ ich nicht."»

Soulfood Frikadellen

Und womöglich habe auch sein eigener Stil etwas «aufgebrochen», sagt er und lässt sich doch ein wenig in die Seele blicken. «Man kann sich das so vorstellen: Ich bin einmal über das Feld drüber und nun lässt sich gegebenenfalls noch etwas anderes anbauen», sagt er. Damit wolle er nicht sagen, dass vorher alles falsch gewesen sei oder er nun alles richtig mache. «Aber es macht das Feld wieder urbar. Für einen anderen Witze-Inhalt.» Auch wenn es «mit das schwerste Erbe» gewesen sei, das man habe antreten können.

Für die erste Ausgabe von «TV total – Aber mit Gast» haben Pufpaff und sein Team eine Kneipe gemietet. Sie wollen die Show zusammen schauen. Auch die Verpflegung steht bereits - es soll Frikadellen geben. Was womöglich auch einem ehemaligen Metzger-Lehrling gut gefallen würde. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema.