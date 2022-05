Der Graue Balken: Das sind die Kleinparteien bei der NRW-Landtagswahl 2022

Landtagswahl in NRW: Diese Kleinpartei fällt besonders auf

Sie heißen PdF, dieBasis, neo oder Die Urbane. 23 Kleinparteien sind in Nordrhein-Westfalen zugelassen. Die meisten existieren schon seit einigen Wahlperioden, andere erst seit wenigen Monaten. Manche machen überhaupt keine Wahlwerbung mit Plakaten, andere sind fast omnipräsent. Eine Kleinpartei fällt daher vor allem mit zahlreichen Plakaten im Stadtbild auf: Volt. Die Volt-Partei hat sich vor fünf Jahren mit dem Ziel gegründet, europäische Politik neuzugestalten. Der Grund dafür: der ein Jahr zuvor beschlossene Brexit. Sie wollen eine europäische Regierung, die Politik für alle Europäerinnen und Europäer macht. Diese Partei ist davon überzeugt, dass dazu grenzübergreifende, europäische Lösungen gehören - um die großen, europäische Herausforderungen zu meistern. Ihnen werden sogar Prozentanteile von über einem oder gar zwei Prozent zugerechnet. Andere Parteien werden vielleicht die 0,5 Prozent-Hürde knacken, mehr aber auch nicht

Das steckt hinter der Partei für Gesundheitsforschung

Es gibt auch eine Partei, die sich "Partei für Gesundheitsforschung" nennt. Manch einer geht erstmal davon aus, dass es bei einen Corona-Zusammenhang gibt, stimmt aber nicht. Diese Partei hat sich wegen eines einzigen Themas gegründet: Es geht um die Förderung der Gesundheitsforschung in Deutschland. Das Hauptaugenmerk sind altersbedingte Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder Herzinfarkt. Ihr Anliegen ist es, die Forschung und Forschungseinrichtungen für Alterskrankheiten weiter zu fördern.

Ganz im Gegensatz zur Partei "dieBasis". Die hat sich nämlich aufgrund der Corona-Pandemie gegründet und plakatiert teils mit folgenden Wahlsprüchen: "Mein Körper, mein Leben, mein Risiko" oder "Kinderlachen statt Maskenpflicht". Es sollte klar sein, dass es sich bei dieser Partei um eine handelt, die vor Corona-Kritik ausübt und dabei auch aufgrund von Aussagen oder gewissen Personen in der Partei äußerst rechts orientiert ist.

Bringt eine Stimme für Kleinparteien überhaupt etwas?

Egal an welche Partei die Stimme eines jeden geht: sie zählt und bewirkt etwas. Auch die Grünen waren mal eine Kleinpartei. Inzwischen zählen sie zu den größten Parteien in Deutschland. Außerdem wählt man eigentlich die Partei, die die eigenen Interessen vertritt. Kleinere Parteien sind meistens spezifischer in ihren Interessen. Jede steht für einen gewissen Grund oder bestimmte Dinge ein.

Autoren: Lennart Wehmeier/Joachim Schultheis