Der große 80er Tag am 31. Oktober

Wir sorgen in diesen Tagen für etwas Ablenkung und das geht am besten mit Musik. Feiert mit in den eigenen 4 Wänden zu den Hits von Nena, Michael Jackson, Madonna, A-ha, Tina Turner und vielen mehr.

Und das Beste: Wir spielen eure Wünsche! Füllt das Formular aus und erzählt uns von eurem Lieblingshit und von eurer 80er-Geschichte. Telefonnummer dazu und wir rufen euch zurück.

Der beste Mix Spezial – der große 80er Tag - Samstag von 6 bis 18 Uhr bei uns. Und als Geschenk von uns für euch: Von 18 bis 2 Uhr feiern mit euch eine 80er Party.

