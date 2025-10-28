Der große Emil ist da!

Bei unserer Emil-Aktion wollen wir Erstklässlern helfen, ihren Schulweg sicher zu meistern. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist das wichtig. An der Grundschule Berchum-Garenfeld gab es was ganz besonderes: Der große Emil war da! Also nicht nur der kleine reflektierende Elch am Ranzen, sondern das Maskottchen höchstpersönlich. Und was finden die Kinder an ihm am Besten?