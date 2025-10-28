Der große Emil ist da!

© Lorita Halili / Radio Hagen
Bei unserer Emil-Aktion wollen wir Erstklässlern helfen, ihren Schulweg sicher zu meistern. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist das wichtig. An der Grundschule Berchum-Garenfeld gab es was ganz besonderes: Der große Emil war da! Also nicht nur der kleine reflektierende Elch am Ranzen, sondern das Maskottchen höchstpersönlich. Und was finden die Kinder an ihm am Besten?
Zusammen mit der Polizei Hagen zeigen wir den Kindern spielerisch, worauf sie auf ihrem Schulweg achten müssen.
