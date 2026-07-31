Der King of Pop ist zurück

Fast 17 Jahre nach seinem Tod erobert Michael Jackson mit seinen Songs wieder weltweit die Charts, sein Musical ist ein Riesenerfolg und das Biopic „Michael“ bricht alle Rekorde, hat sogar Bohemian Rhapsody und Oppenheimer in der letzten Woche überholt. Die Hagenerin Jenny Fuhrmann ist Vorsitzende vom Michael Jackson Fanclub Malibu. Sie hat uns mal wieder besucht und mit Sandra Hoyer gesprochen.