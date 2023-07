«Der König von Palma» ist zurück

Berlin (dpa) - Henning Baum und Heike Makatsch spielen in den neuen Folgen der RTL-Saga «Der König von Palma» ein deutsches Ehepaar auf Mallorca. «Das sind sehr intime Szenen. Das bedarf immer eines großen Vertrauens zwischen den Kollegen, damit man sich entsprechend öffnet, um die nötige Tiefe, die den Szenen innewohnt, zu erreichen. Und das geht sehr gut mit Heike», sagte der 50 Jahre alte Star aus dem Krimi «Der letzte Bulle» in einem RTL-Interview über Dreharbeiten mit der 51 Jahre alten Kollegin.

«Ich kannte sie, aber sie kannte mich nicht. Also nur flüchtig. Ich weiß, sie hatte damals im Schauspielhaus Bochum Premiere mit dem Film "Männerpension". Das war Mitte der 90er Jahre, vielleicht 1995 oder so, und ich habe damals in Bochum studiert, auch schon am Haus gespielt und ich habe sie da gesehen.» An diesem Dienstag um 20.15 Uhr beginnt die neue, zweite Staffel.

Serie über die Partymeile Ballermann

Es sei eine Freude gewesen, mit Henning Baum zu drehen, ergänzte Makatsch. «Er geht in seiner Rolle total auf, will immer noch tiefer schürfen und freut sich über einen Partner, der mit ihm den ganzen Weg geht. Er ist ein toller, gebender Kollege, der immer fürsorglich darauf achtet, dass man einen Tee hat oder einen Keks oder Stuhl. Er ist da sehr umsichtig und ein echter Gentleman.» Es ist die zweite Staffel der Serie über die Partymeile Ballermann zu Beginn der 90er Jahre. RTL war mit der ersten Season quotenmäßig sehr gut gefahren. 2,12 Millionen Zuschauer schalteten im April 2022 den Auftakt ein.

«Diese zweite Staffel wird noch etwas dunkler als die erste», kündigte Makatsch an. «Die Zuschauer müssen sich auf emotionale Achterbahnen gefasst machen: Mord, Drogen, Betrug und Liebe und Spannung – alles ist dabei, nur kein wahres Happy End. Die neue Staffel ist nichts für zarte Nerven, kann man so sagen.»

Worum geht es?

Es ist das Jahr 1992. Auswanderer Matthias «Matti» Adler (Baum) hat sich mit seinem «Bieradler» an der Playa etabliert. Der Tourismus boomt, die Urlauber bevölkern die Promenade in Scharen und das Lokal platzt aus allen Nähten. «Matti will die Gunst der Stunde nutzen, um seine Expansion voranzutreiben, doch die Playa de Palma ist hart umkämpftes Territorium», kündigt RTL an. «Der Kuchen ist zwar größer geworden, aber der Kampf darum wird immer unerbittlicher. Matti muss sich entscheiden, was er bereit ist, aufs Spiel zu setzen, um sich gegen seine Konkurrenz zu behaupten.»

Manuel Díaz hat sich mittlerweile als Platzhirsch etabliert und damit begonnen, von allen Kneipen- und Cafébesitzern an der Playa de Palma Schutzgeld zu fordern. Nur Matti weigert sich standhaft zu zahlen.

Baum verspricht «ein außerordentlich spannendes, lebendiges, anspruchsvolles und auch visuell mitreißendes Fernseherlebnis». Er warnt: «Sie müssen sich auch die Ruhe nehmen, sich das anzugucken. Das ist nichts, was man mal eben nebenbei konsumiert und sich noch eine Tüte Chips holt, sondern das ist hier etwas, wo alle Beteiligten allergrößte Sorgfalt aufwenden, um es so gut wie möglich zu machen.»