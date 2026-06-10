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Der siebte Theatersommer startet
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Der siebte Theatersommer startet

Freitag in einer Woche startet der siebte Werdringer Theatersommer. Das Ensemble tauscht die Bühne im Theater an der Volme mit dem Innenhof vom Wasserschloss. Zwei Wochenenden lang gibt es das Stück "Mord mit Seeblick...ist auch keine Lösung", so Dario Weberg.

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.06.2026 13:04

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Zum Stück
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Sollte das Wetter nicht mitspielen, finden die Aufführungen im Theater an der Volme statt. Dort gibt es auch die Karten für den Theatersommer.

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Szene aus dem Stück
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