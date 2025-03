Mit "Der Song deines Lebens - Das lange Osterwochenende" möchten wir genau diese Lieder und die Geschichten dahinter feiern. Erzählt uns, mit welchem Song ihr etwas ganz Besonderes verbindet. Vielleicht war es "I Don't Want to Miss a Thing" von Aerosmith oder "All of Me" von John Legend, der bei eurer Hochzeit gespielt wurde, "Lovesong" von The Cure, der euch an eure erste große Liebe erinnert oder "Stronger" von Kelly Clarkson, der euch Mut gemacht hat, als ihr ihn am meisten brauchtet.

"Der Song deines Lebens - das lange Osterwochenende": Füllt hier das entsprechende Formular aus

Füllt einfach das Formular in diesem Artikel aus und teilt uns eure Geschichte zu eurem Song mit. Wir möchten von euch hören, welche Songs eine besondere Bedeutung in eurem Leben spielen. Wir freuen uns darauf, eure musikalischen Schätze und die Geschichten dahinter zu hören. Ab dem 7. April und über das lange Osterwochenende hinweg werden wir dann diese Songs und eure persönlichen Geschichten im Radio teilen.