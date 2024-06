Während der Fußball-Europameisterschaft habt ihr bei uns die Chance, euren Sonnenurlaub zu gewinnen. Mallorca, Kreta, Gran Canaria und viele weitere beliebte Reiseziele haben wir für euch rausgesucht. Bewerbt euch und mit etwas Glück habt ihr die Chance auf eine von sieben großartigen Reisen.

Diese Reisen gibt es zu gewinnen

Eine Woche Fuerteventura all inclusive im luxuriösen 4 1/2 Sterne allsun Apartment-Hotel Esquinzo Beach in Esquinzo bei Jandia Eine Woche Rhodos all inclusive all inclusive im luxuriösen 4 Sterne alltoura Hotel Irene Palace in Strandlage Eine Woche Mallorca all inclusive im 4 Sterne allsun Hotel Sumba in Cala Millor. Direkt an der Strandpromenade und am kilometerlangen Sandstrand Eine Woche Gran Canaria all inclusive im 4 Sterne allsun Hotel Lucana in Strandlage Eine Woche Türkei all inclusive, im frisch renovierten allsun Hotel Numa Club Side, mit großzügiger Gartenanlage, Swimmingpools und vielem mehr Eine Woche Kreta all inclusive im luxuriösen 4 Sterne allsun Hotel Zorbas Village in Strandlage Eine Woche Lanzarote all inclusive im 4,5 Sterne allsun Apartment-Hotel Albatros in Costa Teguise - direkt am Meer

Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel "Der Urlaubscountdown - Fußball Spezial: In die Sonne mit alltours".

Das Spiel ist denkbar einfach: Bei "Der Urlaubscountdown - Fußball Spezial: in die Sonne mit alltours" treten zwei Hörer gegeneinander an und spielen um eine Reise. Beide Kandidaten müssen angeben, in wie vielen Sekunden sie meinen, unseren Fußballhit erraten zu können.

Der Kandidat mit dem niedrigsten "Gebot" darf sein Glück versuchen. Nennt der Kandidat uns Interpret oder Titel zu dem angespielten Schnipsel des Fußballhits, gewinnt er. Schafft er es nicht, geht die Reise automatisch an seinen Mitspieler.

