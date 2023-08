Wir bezahlen eure Rechnung. Radio an und gewinnen. Einfach bewerben. Wir übernehmen - mit etwas Glück - eure ungeliebten Rechnungen. Was dürfen wir übernehmen? Die Rechnung der letzten Inspektion, die Rechnung der Schultasche für das neue Schuljahr, die Wartung der Heizung? Egal, was ihr bezahlen musstet - wir übernehmen alles!

Bewerbt euch ab sofort und achtet ab dem 21. August 2023 im Radio auf euren Namen und eure Rechnung. Ihr habt dann immer bis zur vollen Stunde Zeit, euch bei uns zu melden! Schafft ihr das, übernehmen wir eure Rechnung - ohne Wenn und Aber.

Ganz wichtig: Erzählt auch eurer Familie, euren Freundinnen, Freunden, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen vom Zahltag und eurer Rechnung und hört vor allem so lange wie möglich Radio, damit ihr eure Rechnung auf keinen Fall verpasst.

Die Rechnung selbst muss uns erst geschickt werden, wenn ihr gewonnen habt. Solange reicht eine Teilnahme über das Formular.

Hier findet ihr Antworten auf die häufig gestellten Fragen .