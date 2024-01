DeSantis steigt aus Rennen um US-Präsidentschaft aus

Washington (dpa) - Der ultrakonservative US-Politiker Ron DeSantis zieht sich aus dem innerparteilichen Rennen der Republikaner um die Kandidatur für die US-Präsidentenwahl zurück. Das teilte Floridas Gouverneur in einem auf der Plattform X, vormals Twitter, veröffentlichten Video mit. «Ich kann unsere Unterstützer nicht um ihre Zeit und Spenden bitten, wenn es für uns keinen klaren Weg zum Sieg gibt», sagte DeSantis. «Deshalb beende ich heute meine Kampagne.»

DeSantis hatte bei der ersten Vorentscheidung der Republikaner im US-Bundesstaat Iowa mit rund 30 Prozentpunkten Abstand hinter dem Favoriten und Donald Trump gelegen und nur knapp vor der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, den zweiten Platz belegt. Zwei Tage vor der Vorwahl der Republikaner in New Hampshire stellte sich DeSantis nun hinter den ehemaligen Präsidenten. «Er hat meine Unterstützung, denn wir können nicht zur alten republikanischen Garde zurückkehren», sagte DeSantis. Dazu gehöre auch Nikki Haley.

«Junge, die Dinge ändern sich schnell», kommentierte diese den Rückzug ihres Kontrahenten bei einer Wahlkampfveranstaltung in New Hampshire. «Jetzt sind noch ein Herr und eine Dame übrig.» In dem Rennen habe es eine Menge Herren gegeben, sagte Haley - und an die Wählerinnen und Wähler gerichtet: «Jetzt geht es darum, was Ihr wollt!» Bereits am Wochenende hatte sie ihre verbalen Attacken auf Trump intensiviert und die geistige Verfassung des 77-Jährigen sowie dessen Eignung für eine weitere Amtszeit als Präsident infrage gestellt.

DeSantis wurden gute Chancen vorausgesagt

Der 45-Jährige DeSantis hatte sich während seiner Kandidatur strategisch als stramm rechter Macher positioniert. Nach einer erfolgreichen Wiederwahl als Gouverneur Floridas im November 2022 sah es für einige Monate so aus, als könne er Trump womöglich die Kandidatur streitig machen. DeSantis eilte aber auch der Ruf voraus, im persönlichen Umgang mit Wählern hölzern zu sein. Sein Wahlkampf war zudem von Auftritten in TV-Debatten geprägt, die Gegner als «roboterhaft» bezeichneten.

Wer Kandidat der Republikaner werden möchte, muss sich zuerst in parteiinternen Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass es bei der Präsidentenwahl im November zu einer Neuauflage des Duells zwischen Trump und dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden kommt.