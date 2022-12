Deschamps über Marokko-Defensiv: Hoffentlich «Lösung finden»

Al-Rajjan (dpa) - «Hoffentlich werden wir eine Lösung finden», sagte der 54-Jährige vor dem Duell der beiden Teams am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV). «Wir haben ihre Spiele analysiert, wir werden versuchen, sie zu entschlüsseln, Chancen zu kreieren und Tore zu schießen», sagte der französische Coach.

Weltmeister Frankreich stellt in Kylian Mbappé (5 Tore) und Olivier Giroud (4) die beiden bis zum Halbfinale besten Torschützen des Turniers. Marokko hat in seinen bisherigen fünf Partien erst ein Gegentor kassiert. «Es ist eine fantastische Leistung, dass sie das Halbfinale erreicht haben», sagte Deschamps, der mit seinem Team als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 den WM-Titel erfolgreich verteidigen will. Es gebe «kein Erfolgsgeheimnis», sagte Kapitän Hugo Lloris: «Wir arbeiten hart zusammen und schießen mehr Tore als der Gegner.»