Deutsch-französischer Austausch gestartet: Gemeinsames Abendessen als Auftakt

Bei sommerlichen Temperaturen, Pizzageruch und vielen Gesprächen auf Deutsch und Französisch stand vor allem eines im Mittelpunkt: der persönliche Austausch. Schnell wurde deutlich, dass Sprachbarrieren dabei kaum eine Rolle spielen – oft reichen schon ein Lächeln oder ein paar einfache Worte, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

In den kommenden Tagen erwartet die Gruppe ein abwechslungsreiches Programm. Neben sportlichen Aktivitäten stehen auch Besuche bei lokalen Vereinen und gemeinsame Unternehmungen auf dem Plan.

Ziel des Austauschs ist es, neue Kontakte zu knüpfen, kulturelle Einblicke zu gewinnen und die deutsch-französische Freundschaft weiter zu stärken.